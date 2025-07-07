В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Дмитрия Кисилева.

Day.Az представляет публикацию:

Дмитрий "Совпадение? Не думаю" Киселев разразился большой публикацией об отношениях между Азербайджаном и РФ.

Пишет, мол "нагромоздилось уже столько всего, что приходится разгребать". Да ладно? Так за вами и приходится.

Убивал азербайджанцев кто? ФСБшников под журналистским прикрытием кто посылал? Кто несколько месяцев делал вид, что не понимает команду "на выход"? Кто саботировал расследование катастрофы борта АЗАЛ и бегает от ответственности? Не Россия?

"Знаете, любой семейный психолог в случае недопонимания супругов посоветует им не расширять конфликт, не приплетать к нему что-то не имеющее отношение к конкретной теме", - пишет женатый уже В СЕДЬМОЙ раз Киселев. Прям специалист по семейным отношениям.

Написал Киселев и про Спутник. Арестованных Белоусова и Картавых он назвал честными профессионалами, а их арест мол стал для всех "полной неожиданностью".

Серьезно? Четыре месяца работали тайком - а чего ждали-то? А-та-та по голове ждали? Нарушаете закон - так будьте готовы ответить. Чего еще ожидать-то?

"Надо сказать, что каких-либо замечаний по существу к работе нашей редакции не было", - пишет дальше Киселев. Тут вообще прекрасно. Не было замечаний, ага. Ни одного. Никогда!

Дальше Кисель пошел по старой пластинке: и россиян в Баку задержали жестко, и вообще Москва может экспорт овощей и фруктов из Азербайджана запретить. Ничего нового, ничего интересного.

Ребятки, вы главное выметайтесь. А куда продавать овощи с фруктами, мы как-нибудь найдем.