Создатель Twitter представил работающий без интернета мессенджер

Сооснователь Twitter Джек Дорси представил новый децентрализованный мессенджер Bitchat, главной особенностью которого является способность работать без подключения к интернету.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась на GitHub.

В основе работы сервиса лежит технология Bluetooth Low Energy (BLE), которая позволяет смартфонам создавать единую ячеистую (mesh) сеть. В этой сети каждый смартфон выступает в роли узла, передавая зашифрованные сообщения от одного устройства к другому, пока они не достигнут адресата. Технология обеспечивает передачу данных на расстояние более 30 метров, в том числе через стены.

У подобной концепции есть и свои особенности. Эффективность сети напрямую зависит от количества одновременно подключенных пользователей: чем их больше, тем шире и стабильнее покрытие. Кроме того, доставка сообщений может происходить с задержкой, необходимой для построения маршрута между устройствами.

Bitchat позиционируется как инструмент для обеспечения цифровой свободы и устойчивого к цензуре общения, который невозможно заблокировать. Предполагается, что сервис будет особенно полезен во время сбоев в работе сети, на массовых мероприятиях или в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание в приложении уделено анонимности и безопасности. Для его использования не требуется регистрация с указанием личных данных, таких как почта или номер телефона. Поскольку у Bitchat отсутствуют центральные серверы, вся переписка хранится исключительно на устройствах пользователей и защищена сквозным шифрованием. Сервис также поддерживает создание защищенных паролем групповых чатов.

Пользователи iPhone уже могут опробовать работу Bitchat, но только через сервис Apple для бета-тестирования - TestFlight.