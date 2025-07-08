https://news.day.az/culture/1766211.html В Азербайджане скончался молодой поэт Скончался член Союза писателей Азербайджана, участник 44-дневной Отечественной войны, молодой поэт Гасан Кюр (Зейналлы). Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили его близкие.
В Азербайджане скончался молодой поэт
Скончался член Союза писателей Азербайджана, участник 44-дневной Отечественной войны, молодой поэт Гасан Кюр (Зейналлы).
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили его близкие.
Поэту стало плохо, его доставили в Центральную районную больницу Сальянского района, однако он скончался в больнице в результате мозгового кровоизлияния.
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