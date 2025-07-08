В Азербайджане скончался молодой поэт

Скончался член Союза писателей Азербайджана, участник 44-дневной Отечественной войны, молодой поэт Гасан Кюр (Зейналлы).

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили его близкие.

Поэту стало плохо, его доставили в Центральную районную больницу Сальянского района, однако он скончался в больнице в результате мозгового кровоизлияния.