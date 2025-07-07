Суд в Баку отклонил апелляции руководителей "Sputnik -Азербайджан"

Сегодня бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения.

Как передает Day.Az, решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе.