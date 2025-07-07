https://news.day.az/society/1766203.html Суд в Баку отклонил апелляции руководителей "Sputnik -Азербайджан" Сегодня бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. Как передает Day.Az, решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе.
Суд в Баку отклонил апелляции руководителей "Sputnik -Азербайджан"
Сегодня бакинский суд отклонил апелляции адвокатов журналистов Sputnik Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения.
Как передает Day.Az, решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе.
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