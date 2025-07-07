https://news.day.az/society/1766151.html Ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 8-9 июля преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди. В некоторых местах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, сопровождаться грозами и градом. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
8-9 июля преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди. В некоторых местах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, сопровождаться грозами и градом.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Прогнозируется повышение уровня водности в реках, по некоторым горным рекам Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.
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