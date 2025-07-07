Ожидаются ливни и град

8-9 июля преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются переменные дожди. В некоторых местах осадки могут носить кратковременный ливневый характер, сопровождаться грозами и градом.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Прогнозируется повышение уровня водности в реках, по некоторым горным рекам Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.