Армяне в истерике из-за заявления Эрдогана

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление относительно Зангезурского коридора, подчеркнув, что Армения стала проявлять более гибкий подход и склоняется к экономической интеграции в регионе. Это вызвало бурную реакцию и настоящую истерику в армянском обществе.

В социальных сетях поднялся вой возмущения. Пользователи обвиняли собственное правительство в "предательстве" и "уступках". Основным страхом армян стало то, что Зангезурский коридор якобы лишит страну суверенитета, что, конечно же, неверно.

Попытавшись погасить эмоциональный пожар, МИД Армении поспешил выступить с заявлением, что страна остается сторонницей экономического сотрудничества, но при этом, в привычном стиле, во внешнеполитическом ведомстве увернулись - "лишь на собственных условиях". Ну-ну.

Власти Армении, кажется, стали осознавать, что попытки тормозить или блокировать открытие Зангезурского коридора не принесут ей никакой пользы. Почему? Потому что убегать от разумного долго не получается. Маршрут является частью масштабного международного проекта, охватывающего интересы многих стран региона, включая Турцию, Азербайджан, Центральную Азию и Китай. Блокировать его открытие или навязывать собственные условия означает фактически отказываться от участия в глобальном экономическом процессе.

Более того, открытие Зангезурского коридора на условиях Азербайджана, а не Армении, вполне логично, поскольку именно Азербайджан одержал победу в конфликте и создал условия для экономической разблокировки региона. Ереван должен понимать, что у него нет и не может быть возможности диктовать условия после поражения и подписания мирных соглашений.

Армянскому обществу стоило бы меньше истерить по этому поводу, ведь открытие коридора в конечном итоге выгодно самим армянам. Это позволит им выйти из многолетней экономической блокады, оживить собственную экономику, привлечь инвестиции и наладить нормальные, цивилизованные торгово-транспортные связи с соседними государствами. Экономическая интеграция - это не угроза суверенитету, а шанс на стабильность, развитие и процветание.