https://news.day.az/officialchronicle/1766075.html Назначен ректор Института усовершенствования врачей - РАСПОРЯЖЕНИЕ Назим Адиль оглу Панахов назначен ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Назначен ректор Института усовершенствования врачей - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Назим Адиль оглу Панахов назначен ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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