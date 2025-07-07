Назначен ректор Института усовершенствования врачей

Назим Адиль оглу Панахов назначен ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.