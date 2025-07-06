В Израиле сообщили о ликвидации командира морских сил ХАМАС
Израильская армия ликвидировала командира морских сил движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Армия обороны Израиля 30 июня на основе данных разведки нанесла удар и уничтожила террориста Рамзи Рамдана Абеда Али Салеха - командира морского подразделения ХАМАС в северной части сектора, сообщили военные. Также были ликвидированы еще несколько боевиков ХАМАС, включая заместителя командира минометного подразделения ХАМАС Хишама Мансура и боевика из минометного подразделения Насима Сабху.
Отмечается, что перед ударом были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения.
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