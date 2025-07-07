В Испании фармошибка привела к "синдрому оборотня" у младенцев

В 2019 году лаборатория в Малаге по ошибке упаковала средство для роста волос в партии средства для защиты желудка.

Как передает Day.Az со ссылкой на испанскую газету АВС, длинные темные волосы лануго начали расти примерно у 20 детей в возрасте от двух месяцев до семи лет из-за ошибки фармацевтической компании в Андалусии. Ошибочный прием миноксидила, упакованного как защитное средство для желудка, привел к диагностике этого заболевания примерно у 20 детей.

Жалоба возникла в 2019 году. Семьи давали своим детям омепразол (желудочный протектор), и через несколько дней после приема этого препарата у них начали расти волосы в странных местах, например, на подошвах ног. Дети были разного возраста, пострадавшие от партии этого желудочного протектора по всей Испании. Проанализировав партию лекарства, они обнаружили ошибку. Это был не желудочный протектор, а миноксидил. Дети принимали лекарство для стимуляции роста волос и замедления облысения. Диагноз, включенный в краткое изложение прокуратуры, к которому ABC имел доступ, заключается в том, что у них развился "гипертрихоз", который широко известен как "синдром оборотня".

Семьи подали жалобу на фармацевтическую компанию Farma Química Sur, было начато расследование. Несколько дней назад прокуратура Малаги потребовала предварительного прекращения дела о "росте волос". Однако родители ходатайствуют об открытии судебного разбирательства в суде Малаги и добиваются вынесения приговоров сроком до пяти лет тюремного заключения генеральному директору Farma Química Sur и лаборанту, который упаковывал лекарства.

Однако прокуратура утверждает, что "недостаточно доказательств для предъявления обвинений" четырем лицам, расследуемым по этому делу. В целом, согласно собранным медицинским записям, дети постепенно выздоравливали с течением времени.

Теперь решение должен принять Первый следственный суд Малаги, который расследовал это дело после жалобы прокуратуры на компанию, которая маркировала продукт. Расследование установило источник ошибки в поставке миноксидила, которая затронула 21 несовершеннолетнего в возрасте от двух месяцев до семи лет.