Кению охватят новые протесты

Сегодня в Кении ожидается новая волна протестов против полицейского насилия и коррупции.

Как сообщает Day.Az, дата 7 июля, известная как Саба Саба (от суахили - "семь семь"), традиционно используется кенийцами для выражения гражданского недовольства. В этом году к демонстрациям призывает молодежь поколения Z.

Акции протеста проходят на фоне растущего недовольства попытками властей повысить налоги и усиливающегося насилия со стороны сил правопорядка. Менее чем за две недели до новой акции 19 человек погибли в ходе протестов.

Накануне здание Комиссии по правам человека Кении, где проводилась пресс-конференция с призывом к полицейской сдержанности, было атаковано неизвестными вооруженными людьми.

Преступники ограбили участников и обвинили их в организации протестов.

В последнее время на протестах все чаще появляются агрессивно настроенные мужчины в гражданской одежде, которых подозревают в связях с полицией. Они дестабилизируют обстановку и провоцируют насилие, чтобы оправдать жесткие действия силовиков.

Протест 7 июля станет очередным проявлением народного недовольства и проверкой способности властей уважать право граждан на мирное выражение своей позиции.