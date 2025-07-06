По итогам 17-ого Саммита ОЭС принято Ханкендинское коммюнике

По итогам 17-ого Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принято Ханкендинское коммюнике.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

"3-4 июля 2025 года в азербайджанском городе Ханкенди состоялся 17-й Саммит ОЭС. Саммиту, посвященному теме "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего" по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, предшествовали Молодежный форум ОЭС в Агдаме 1 июля, Женский форум ОЭС в Лачине 2 июля и 6-й Бизнес-форум ОЭС в Шуше 2 июля. По итогам 17-го саммита ОЭС было принято Ханкендинское коммюнике, представляющее собой резюме председателя", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в Ханкендинском коммюнике высоко оценены широкомасштабные восстановительные и строительные работы в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана.

"В коммюнике также подтверждено право азербайджанцев, изгнанных из Армении, вернуться на родину с достоинством. В соответствии с темой саммита экономическая устойчивость и устойчивость к изменению климата были определены в качестве ключевых приоритетов будущей повестки дня ОЭС. Высоко оценены экологические инициативы женщин-лидеров региона ОЭС, Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, в частности инициатива "Ноль отходов". В коммюнике отмечено важное значение запуска Центра чистой энергии ОЭС и расширения деятельности Исследовательского центра ОЭС.

В документе поддерживается укрепление мандата ECO Investment, Совета торгово-промышленных палат, единого информационного пространства и Банка торговли и развития ECO. Была подчеркнута важность устойчивого городского развития и Всемирного городского форума (WUF13), который состоится в Баку в следующем году", - отметили в МИД.

С коммюнике можно ознакомиться по следующей ссылке: https://eco.int/wp-content/uploads/2025/07/5-065-25-1.pdf