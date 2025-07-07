Власти Франции эпично самоопозорились

Автор: Мехти Ахмедзаде

Власти Франции поистине не отдают отчета никаким своим действиям. Последняя каламбурная ситуация с купанием в реке Сена - тому очередное свидетельство.

Во время Олимпийских игр в Париже, французское правительство - от мэра города Анн Идальго до Макрона - твердело о том, что Сена чистая и можно в ней устраивать заплывы. В итоге они состоялись. Но многие спортсмены стали жаловаться на инфекции, болезни, да и вообще на грязь и мусор, которые есть в реке.

Идальго даже пошла на сумасшедший шаг, чтобы доказать, насколько все, якобы, неправы - она сама искупалась в Сене. Какие инфекции появились потом у нее - история об этом умалчивает, но определенно можно сказать, что макроновская Франция в те дни опозорилась на весь мир своей жалкой попыткой выдать желаемое за действительное.

Но и этого Парижу оказалось мало. Спустя почти год после Олимпиады, власти официально разрешили купаться в Сене. И это, отметим, впервые за 100 лет. Опять обещали, что "вода чистая".

В чем каламбур? Буквально на следующий день решение отменили. Вину удобно переложили на проливные дожди.

На сайте мэрии города нет никаких пояснений - кто, как, что, зачем, почему? Ответа на эти вопросы французы найти не могут. И не найдут. Потому что само решение было абсурдным. И теперь, похоже, дожди в Париже станут вечными, чтобы было на что списывать.