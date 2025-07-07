Азербайджан и Узбекистан выдвинули совместную заявку на проведение ЧМ U-20

Азербайджан и Узбекистан выдвинули совместную заявку на проведение чемпионата мира среди футболистов до 20 лет, который пройдет в 2027 году.

Как сообщили Day.Az в АФФА, ФИФА начала процесс оценки заявок на право проведения чемпионата мира U-20, намеченного на 2027 год. Учитывая активные реформы в сфере футбола, созданную инфраструктуру, а также растущий международный авторитет тюркоязычных стран, футбольные федерации Азербайджана и Узбекистана объединили усилия и выдвинули совместную кандидатуру на проведение турнира, выразив полную готовность организовать это престижное соревнование на высоком уровне.

На сегодняшний день Азербайджан вместе с Узбекистаном полностью готов к проведению столь авторитетного турнира. Ряд стадионов в нашей стране соответствует международным стандартам. В последние годы Азербайджан приобрел значительный опыт в организации ряда крупных турниров. К ним относятся 4 матча чемпионата Европы 2020 года, финал Лиги Европы УЕФА, чемпионат Европы U-17, чемпионат мира среди девушек до 17 лет. Представители ФИФА и УЕФА высоко оценили проведение престижных турниров в Баку.

Азербайджан, как всегда, и на этот раз готов покорить сердца болельщиков со всего мира своим гостеприимством, профессиональным подходом, преданностью футболу и, конечно же, искренней любовью футбольных болельщиков к этой игре.