В Израиле допустили принятие сложных решений для освобождения заложников в Газе

Для освобождения заложников в секторе Газа могут быть приняты сложные решения, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", пишет газета Jerusalem Post.

"Поездка премьер-министра Израиля в Вашингтон - это важная миссия, нацеленная на то, чтобы продвинуться в достижении соглашения об освобождении наших захваченных в заложники братьев и сестер. Выполнить эту задачу - высший наш моральный долг. Я полностью поддерживаю эти усилия - даже если они подразумевают трудные, сложные и болезненные решения", - сказал президент Израиля.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, где обсуждались условия сделки по освобождению удерживаемых в Газе заложников и вопрос вероятной отправки делегации страны в Доху для переговоров. По словам израильских официальных лиц, палестинское радикальное движение ХАМАС смягчило свои требования из-за давления со стороны Катара и США.