Землетрясение у побережья Тонга

Землетрясение магнитудой 5.5 произошло у восточного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.

Как передает Day.Az, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр стихии находился в 60 км от столицы островного государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 000 человек. Очаг залегал на глубине около 34 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.