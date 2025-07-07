https://news.day.az/world/1765957.html Землетрясение у побережья Тонга Землетрясение магнитудой 5.5 произошло у восточного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу. Как передает Day.Az, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро. По его данным, эпицентр стихии находился в 60 км от столицы островного государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 000 человек.
Землетрясение у побережья Тонга
Землетрясение магнитудой 5.5 произошло у восточного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.
Как передает Day.Az, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр стихии находился в 60 км от столицы островного государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 000 человек. Очаг залегал на глубине около 34 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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