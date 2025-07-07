Турпоток из Узбекистана в Азербайджан продолжает расти

В январе-мае текущего года из Узбекистана Азербайджан посетило 18,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, количество посетивших увеличилось на 1444 человека, или на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за первые пять месяцев 2024 года из этой страны в Азербайджан прибыло 16 тысяч 756 человек.

За отчетный период из Узбекистана в Азербайджан с целью туризма прибыло 10 814 человек, что на 1076 человек, или на 11 процентов больше, чем годом ранее. За тот же период прошлого года из Узбекистана в страну с целью туризма прибыло 9738 человек.

За отчетный период текущего года 64,6 процента прибывших в Азербайджан из вышеуказанной страны с целью туризма составили мужчины и 35,4 процента - женщины. Из них 10 563 человека прибыли в Азербайджан воздушным транспортом, а 251 человек - морским транспортом. Большинство прибывших (4 839 человек) предпочли остановиться на 1-3 ночи. Общее количество ночевок составило 54 тысячи 25. Из них 20 тысяч 759 пришлось на гостиницы и аналогичные объекты, 4981 - на арендованные дома, 9706 - в домах родственников или друзей, а 18 тысяч 579 - в квартирах, принадлежащих самим туристам или их семьям. При этом на Баку пришлось 33 тысячи 730 ночевок.

За первые пять месяцев текущего года туристы из этой страны, приехавшие в Азербайджан, потратили в общей сложности 18,7 миллиона манатов. Из них 8,9 миллиона манатов было потрачено на транспорт, 3,3 миллиона - на проживание, 3,4 миллиона - на питание, 124,3 тысячи - на культурные мероприятия, 2,1 тысячи - на приобретение туристических пакетов, 108,2 тысячи - на спортивные и развлекательные услуги, 2,1 миллиона - на покупку товаров, в том числе подарков, а 787,1 тысячи - на прочие расходы.