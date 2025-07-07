https://news.day.az/world/1766071.html Хуситы ударили по Израилю Йеменские хуситы нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне. Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, атака была совершена в ответ на "агрессию" Израиля.
Хуситы ударили по Израилю
Йеменские хуситы нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа.
По его словам, атака была совершена в ответ на "агрессию" Израиля.
Сариа утверждает, что силы повстанцев запустили в сторону Израиля 11 ракет и беспилотников. В частности, аэропорт в Тель-Авиве, морской порт в Эйлате и электростанция в Ашкелоне были атакованы "гиперзвуковыми баллистическими ракетами".
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