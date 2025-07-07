https://news.day.az/world/1765939.html Tesla на автопилоте ушла от лобового столкновения - ВИДЕО Tesla на автопилоте угла от столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем на скорости более 120 км/ч. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Tesla на автопилоте ушла от лобового столкновения - ВИДЕО
Tesla на автопилоте ушла от столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем на скорости более 120 км/ч.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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