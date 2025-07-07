Tesla на автопилоте ушла от лобового столкновения

Tesla на автопилоте ушла от столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем на скорости более 120 км/ч.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: