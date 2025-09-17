В США начали распространяться смертельно опасные клопы

В США начали распространяться переносящие опасную болезнь Шагаса (американский трипаносомоз) триатомовые клопы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNN.

Эти насекомые, которых еще называют "поцелуйными клопами", как правило, атакуют мягкие ткани человека - глаза и губы - во сне. В основном они распространены в Центральной Америке и Мексике.

После укуса клопа на кожу человека попадает паразит Trypanosoma cruzi. У зараженных наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, усталость, боли в теле, головная боль, потеря аппетита, диарея и рвота. Один из характерных признаков инфекции - сильный отек век, известный как симптом Романьи. При отсутствии своевременного лечения у больных возникают серьезные осложнения, которые могут привести к сердечной недостаточности и остановке сердца. Болезнь Шагаса может передаваться не только через укусы, но и через зараженную пищу и кровь.

Сложность заключается в том, что ранее болезнь не считалась характерной для США. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) считает ее широко распространенной в 21 стране Северной и Южной Америки, однако США в этот список не входит. Так, болезнь Шагаса является одной главных причин, приводящих к сердечным заболеваниям в Латинской Америке.

При этом врачи в США зачастую даже не пытаются выявлять у пациентов признаки болезни Шагаса. Часто жители страны узнают о заболевании случайно - например, когда хотят стать донорами крови. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране болезнью Шагаса могут быть заражены около 280 тысяч человек.

В настоящее время ученые нашли "поцелуйных клопов" в 32 штатах США. Врачи зафиксировали случаи болезни Шагаса у людей в восьми штатах: Арканзасе, Аризоне, Калифорнии, Луизиане, Миссури, Миссисипи, Теннесси и Техасе. Насекомые в основном обитают в более теплых южных регионах, однако из-за изменения климата могут распространиться и на север. Также ученые обнаружили, что в 17 штатах переносчиками болезни стали различные животные.

В настоящее время важно признать болезнь Шагаса эндемической (характерной для данной местности) в США, уверен директор Института инфекционных и тропических болезней и профессор кафедры биомедицинских наук Университета Огайо Марио Грижальва. Так с заболеванием будет проще бороться, кроме того, можно будет активнее информировать о нем население, считает он.