Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по борьбе с наркоманией на 2025-2030 годы

Утверждена "Государственная программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.