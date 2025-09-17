https://news.day.az/officialchronicle/1781176.html Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по борьбе с наркоманией на 2025-2030 годы Утверждена "Государственная программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
