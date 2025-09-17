Исторические кадры победы "Карабаха" в Лиге чемпионов. Кто следующий?

17 сентября 2025 года вошло в историю азербайджанского футбола как день, когда произошло одно из знаменательных событий - "Карабах" вырвал невероятную победу в матче против португальской "Бенфики" со счётом 3:2. Игра на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне стала не просто началом группового этапа Лиги чемпионов, но и моментом триумфа духа, тактики и характера, сообщает Day.Az.

Проигрывая в начале мачта со счетом 0:2, когда многие уже думали о разгроме, "Карабах" не только отыгрался, но в концовке подопечные Гурбана Гурбанова вырвали историческую победу над грозным соперником. Это первая победа "Карабаха" в Лиге чемпионов, где он выступает во второй раз (первый раз в 2017 году).

В соцсетях и мировых СМИ все говорят только об этой победе "Карабаха!

После такой сенсации "Карабах" не просто набрал три очка - он дал понять, что будет бороться. Впереди тяжёлая группа, но теперь соперники будут относиться к азербайджанскому клубу совсем иначе. Этот матч - напоминание о том, что в футболе нет "маленьких" клубов (трансфертная стоимость игроков "Карабаха" - 25 млн евро, "Бенфики" - 335 млн евро), если за них играют с сердцем и дисциплиной. Только вперед! Кто станет следующим..?

Последующий календарь игр "Карабаха" выглядит следующим образом:

1 октября: "Карабах" - "Копенгаген" (Дания)

22 октября: "Атлетик" (Испания) - "Карабах"

5 ноября: "Карабах" - "Челси" (Англия)

25 ноября: "Наполи" (Италия) - "Карабах"

10 декабря: "Карабах" - "Аякс" (Нидерланды)

21 января: "Карабах" - "Айнтрахт" (Германия)

28 января: "Ливерпуль" (Англия) - "Карабах".