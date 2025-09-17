https://news.day.az/sport/1781144.html Известный английский футболист восхищен победой "Карабаха" - ВИДЕО Известный в прошлом английский футболист Стив Макманаман, комментируя клубы в Лиге чемпионов, высказался в поддержку Карабаха. Как передает Day.Az, комментируя вчерашний успех агдамского клуба, Макманаман сказал: "Мне нравится Карабах! Азербайджанцы, до конца!"
Известный английский футболист восхищен победой "Карабаха" - ВИДЕО
Известный в прошлом английский футболист Стив Макманаман, комментируя клубы в Лиге чемпионов, высказался в поддержку Карабаха.
Как передает Day.Az, комментируя вчерашний успех агдамского клуба, Макманаман сказал:
"Мне нравится Карабах! Азербайджанцы, до конца!"
Напомним, что 16 сентября агдамский "Карабах" с победы стартовал в общем этапе Лиги чемпионов, сенсационно обыграв лиссабонскую "Бенфику". Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, "Карабах" смог переломить ход матча и одержать победу со счетом 3:2.
Для агдамцев это первая победа в групповой стадии Лиги чемпионов.
