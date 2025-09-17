Известный английский футболист восхищен победой "Карабаха"

Известный в прошлом английский футболист Стив Макманаман, комментируя клубы в Лиге чемпионов, высказался в поддержку Карабаха.

Как передает Day.Az, комментируя вчерашний успех агдамского клуба, Макманаман сказал:

"Мне нравится Карабах! Азербайджанцы, до конца!"

Напомним, что 16 сентября агдамский "Карабах" с победы стартовал в общем этапе Лиги чемпионов, сенсационно обыграв лиссабонскую "Бенфику". Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, "Карабах" смог переломить ход матча и одержать победу со счетом 3:2.

Для агдамцев это первая победа в групповой стадии Лиги чемпионов.