Гутерриш признал, что СБ ООН необходима реформа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности имеет смысл, поскольку его нынешний состав не соответствует сегодняшнему миру, а отражает реалии 1945 года, что создает проблемы с легитимностью и эффективностью.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил журналистам, комментируя необходимость реформирования организации.

"Реформа Совета Безопасности - это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности", - сказал Гутерриш.

Генсек отметил, что он "с симпатией" относится к предложениям, в частности от Франции и Великобритании, по ограничению права вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека. Он подчеркнул, что является первым генсеком, который "постоянно говорит о необходимости реформировать Совет Безопасности".

По словам Гутерриша, в вопросе реформы наблюдается прогресс: "Теперь есть комитет, работающий серьезно, и несколько стран, например, даже из постоянной пятерки, признали, что Африка должна иметь право на постоянное членство". Однако он напомнил, что окончательное решение по реформе и праву вето могут принять только государства-члены.