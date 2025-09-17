https://news.day.az/world/1781140.html Трамп и Мелания в карете отправились в Винзорский замок - ВИДЕО Трамп и Мелания в карете отправились в Винзорский замок в Британии. С ними были члены королевской семьи. Как передает Day.Az, сегодня у президента США запланирована встреча с королем Карлом III. Politico писал, что британские власти хотят использовать монарха, чтобы повлиять на Трампа в вопросах украинского конфликта.
Их диалог заложит основу для переговоров со Стармером, который попытается убедить президента США усилить давление на Москву, отмечается в статье.
