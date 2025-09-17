Трамп и Мелания в карете отправились в Винзорский замок в Британии. С ними были члены королевской семьи.

Как передает Day.Az, сегодня у президента США запланирована встреча с королем Карлом III.

Politico писал, что британские власти хотят использовать монарха, чтобы повлиять на Трампа в вопросах украинского конфликта.

Их диалог заложит основу для переговоров со Стармером, который попытается убедить президента США усилить давление на Москву, отмечается в статье.