В Азербайджане будет подготавливаться ежегодный отчет о борьбе с наркоманией
Будет подготавливаться ежегодный отчет о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также с наркоманией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также с наркоманией на 2025-2030 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Согласно Плану мероприятий, ежегодный отчет будет представляться в феврале каждого года.
Основным исполнительным органом назначена постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
