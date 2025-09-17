В США запросили у компании Meta отчет о влиянии соцсетей на детей

Группа из десяти американских сенаторов потребовала от компании Meta Platforms предоставить отчет о влиянии ее продуктов на детей, а также данные об эффективности систем родительского контроля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на их письмо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, в инициативе принимают участие представители как Республиканской, так и Демократической партии.

"Родительский контроль, который компания Meta представляла и родителям, и конгрессу в качестве решения проблемы повсеместных угроз, исходящих от ее платформ, на деле оказывается неэффективным и используется недостаточно широко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что письмо было отправлено спустя неделю после заседания сената, на котором экс-сотрудники Meta, отвечавшие за безопасность, обвинили руководство компании в сокрытии информации о том, что несовершеннолетние пользователи их продуктов сталкиваются с материалами сексуального характера.