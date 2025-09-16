https://news.day.az/politics/1780975.html МИД Азербайджана поздравил Мексику - ФОТО Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Мексику с Днем независимости. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х. "Счастливого дня независимости!", - говорится в публикации МИД.
МИД Азербайджана поздравил Мексику - ФОТО
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Мексику с Днем независимости.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.
"Поздравляем Мексику и её народ с Днём независимости!", - говорится в публикации МИД.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре