МИД Азербайджана поздравил Мексику

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Мексику с Днем независимости.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Поздравляем Мексику и её народ с Днём независимости!", - говорится в публикации МИД.