Президент Ильхам Алиев - Дональду Трампу: Я высоко ценю нашу дружбу

Я высоко ценю нашу дружбу.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Спасибо, Президент Дональд Трамп, за ваши тёплые слова в аккаунте TruthSocial. Я искренне ценю вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также в проведении исторического Вашингтонского саммита. Вы являетесь архитектором вечной дружбы и формирующегося стратегического партнёрства между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Я высоко ценю нашу дружбу", - говорится в публикации.
