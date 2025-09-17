Нетаньяху посетит Белый дом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться через две недели, 29 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам Нетаньяху, он несколько раз общался с Трампом после израильского удара по Дохе. Один из их диалогов состоялся накануне, в рамках которого президент США пригласил премьера в Белый дом.

15 сентября портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что у Трампа был шанс попробовать предотвратить атаку Израиля на делегацию палестинского движения ХАМАС в Катаре, так как премьер-министр еврейского государства предупредил американского лидера о своих планах незадолго до удара.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил "зеленый свет" от президента Дональда Трампа.

Целью операции, которая получила название "Саммит огня", были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

