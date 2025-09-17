Хуситы запустили гиперзвуковую ракету по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о новых атаках на важную цель в Тель-Авиве и на международный аэропорт Рамон в Израиле сразу после израильских авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2" была направлена на "уязвимую цель" Израиля в Тель-Авиве.

Вечером 16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что силы противовоздушной обороны еврейского государства перехватили запущенную из Йемена ракету.

В этот же день ВВС Израиля нанесли 12 ударов по порту Ходейда. После атаки на объекте начался сильный пожар. В районе йеменского порта Ходейда в это время находилось около десятка судов под флагами Панамы, Белиза, Маршалловых островов и др.

7 июля 2025 года Израиль начал операцию "Черный флаг", целью которой был назван разгром йеменского хуситского движения "Ансар Аллах". В августе 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ликвидировал большую часть правительства движения и "доберется до всех" руководителей хуситов.

Ранее хуситы заявили об атаках БПЛА на ядерный объект и аэропорты в Израиле.