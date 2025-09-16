Массовые увольнения в Google

Более 200 сотрудников, занимавшихся оценкой и улучшением продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для Google, были уволены без предварительного уведомления.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Wired.

По информации от бывших сотрудников, эти сокращения рассматриваются как часть усилий корпорации по подавлению протестов, вызванных неудовлетворительными условиями труда, включая низкую заработную плату и отсутствие трудовых гарантий. Утверждается, что эти проблемы негативно сказались на моральном духе персонала и их способности эффективно выполнять свои обязанности.

В течение последних нескольких лет Google активно передавала задачи по оценке ИИ, включающие анализ, редактирование и корректировку ответов чат-бота Gemini, тысячам подрядчиков. Эта работа выполнялась через аутсорсинговые компании, такие как GlobalLogic, дочернее предприятие японской Hitachi, а также другие сторонние фирмы.

Один из уволенных сотрудников, Эндрю Лозон, рассказал изданию, что его доступ к системам был внезапно прекращен, а в качестве причины ему назвали "сворачивание проекта", формулировку, которую он счел расплывчатой. Лозон также утверждает, что GlobalLogic начала регулярно увольнять своих сотрудников в текущем году. Это вызывает у работников глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия гарантий занятости и ощущения незащищенности на рабочем месте, поскольку они осознают, что могут быть уволены в любой момент.