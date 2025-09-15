В Мексике активизировался вулкан

Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике, выбросы достигали 3 км в высоту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные власти повысили уровень готовности и усилили мониторинг активности вулкана, призывая жителей близлежащих районов соблюдать меры безопасности и быть готовыми к возможной эвакуации.

Сейсмологи продолжают отслеживать состояние Попокатепетля, чтобы своевременно предупредить о любых изменениях в активности.