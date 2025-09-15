https://news.day.az/world/1780575.html В Мексике активизировался вулкан - ВИДЕО Вулкан Попокатепетль активизировался в Мексике, выбросы достигали 3 км в высоту. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные власти повысили уровень готовности и усилили мониторинг активности вулкана, призывая жителей близлежащих районов соблюдать меры безопасности и быть готовыми к возможной эвакуации.
