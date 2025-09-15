Южная Корея США и Япония проводят совместные учения Freedom Edge

Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии приступили к трехсторонним учениям Freedom Edge, которые пройдут в международных водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджудо 15-19 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.

Особенность Freedom Edge состоит в том, что военные отрабатывают свои навыки в нескольких пространствах: на море, в воздухе, в киберпространстве. Они проведут учения по противоракетной и противовоздушной обороне, тренировки будут касаться медицинской эвакуации и перехвата на море. В южнокорейском комитете начальников штабов заявили, что учения призваны стать "ответом на ядерную и ракетную угрозу со стороны" КНДР и что они поспособствуют миру и стабильности в регионе.