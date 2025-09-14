https://news.day.az/world/1780308.html Необычное сияние в небе Монтаны - ВИДЕО Видео необычного сияния в небе, снятое 11 сентября в американском штате Монтана, завирусилось в соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Необычное сияние в небе Монтаны - ВИДЕО
Видео необычного сияния в небе, снятое 11 сентября в американском штате Монтана, завирусилось в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
