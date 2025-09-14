Трамп хочет привлечь в США компании, работающие со сложными технологиями

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Socia сообщил о желании привлечь в страну иностранные компании, работающие со сложными технологиями, вместе с их сотрудниками и инвестициями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава государства заявил, что эти специалисты будут обучать американцев производить "уникальные и сложные продукты", а затем вернутся на родину.

"Если этого не делать, такие масштабные инвестиции просто не придут - будь то чипы, полупроводники, компьютеры, корабли, поезда и многое другое, чему нам нужно учиться у других", - выразил мнение политик.

Он добавил, что в прошлом США сами "отлично делали" такую продукцию, но сейчас уже не могут.

"Мы приветствуем их (высокотехнологичные компании. - "Газета.Ru"), мы приветствуем их сотрудников и готовы с гордостью сказать, что будем учиться у них и со временем станем делать это даже лучше них самих - в недалеком будущем!" - заключил президент.