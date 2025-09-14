Samsung повторит дизайн iPhone 17 Pro в серии Galaxy S26

Инсайдер IceUnivers опубликовал у себя в X (Twitter) снимки защитных пленок для камер, которые, по его словам, подтверждают внешний вид трех будущих флагманов Samsung - Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, особое внимание подписчиков и IT-изданий привлек вариант Edge: защитная пленка большого прямоугольного формата совпадает с ранними рендерами и указывает на крупный прямоугольный блок камеры, напоминающий выступ у iPhone 17 Pro. Фактические отличия между устройствами будут заключаться лишь в количестве модулей и их расположении.

Премьера серии ожидается в начале 2026 года. По слухам, в некоторых регионах версии Pro и Edge получат SoC Samsung Exynos 2600, тогда как модификация Ultra может выйти с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Прежде IceUnivers неоднократно верно предсказывал ряд отраслевых трендов и нововведений - от "водопадных" экранов и челки в iPhone X до дизайна iPhone 14 и 200‑мегапиксельного сенсора Samsung - и, как предполагается, опирается на источники в отделах исследований и разработок.