На территории Казахстана обнаружен древний артефакт

В Северо-Казахстанской области сельский житель во время рыбалки нашел кость животного, жившего примерно 15 тысяч лет назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", житель села Бесколь Асет Шайкин ловил рыбу вблизи села Байтерек. Увидев выступавшую из земли кость, он выкопал ее.

По словам профессора Северо-Казахстанского университета Анатолия Плешакова, находка представляет собой берцовую кость очень большого мамонта, остальные его кости могут находиться в этом же месте.

"Кости мамонта очень редко обнаруживаются на нашей территории, а такие огромные - совсем редко", - сказал он.

Найденную кость планируют передать в областной историко-краеведческий музей.