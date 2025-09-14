Подозреваемый в убийстве соратника Трампа отказался признать вину

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве соратника президента США Дональда Трампа, консервативного политика и активиста Чарли Кирка, отказался признать вину. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора штата Юта Спенсера Кокса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Он не признался властям в содеянном. Он не сотрудничает [со следствием]", - заявил губернатор, говоря о Робинсоне.

Ранее были раскрыты детали о личности убийцы Кирка. Утверждается, что Робинсон был замкнутым отличником, любившим видеоигры, но в последние годы сильно увлекся политикой. Кроме того, стало известно, что подозреваемый жил с трансгендером.