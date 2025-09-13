Раскрыты детали о личности убийцы соратника Трампа

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка был замкнутым отличником, любившим видеоигры, но в последнее время политизировался. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тайлер Робинсон вырос на тихой улице в спокойном уголке штата Юта. Он любил играть в видеоигры, и некоторые соседи говорили, что его семья ранее посещала богослужения в церкви", - говорится в материале.

Люди, знавшие Робинсона в детстве, описывали его как сдержанного, умного и веселого. Издание отмечает, что опрошенным было трудно соотнести свои воспоминания с тем фактом, что описываемый ими человек был обвинен в убийстве. В то же время член семьи Робинсона рассказал, что тот "в последние годы стал более политизированным".