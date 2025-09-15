Медведь напугал посетителей парка в Канаде

В Канаде медведь незаметно подкрался к паре, отдыхавшей в одном из местных парков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Заметив косолапого, пара быстро отбежала. Примечательно, что медведю они были совершенно неинтересны - он пошел дальше.

