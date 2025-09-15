https://news.day.az/unusual/1780535.html Медведь напугал посетителей парка в Канаде - ВИДЕО В Канаде медведь незаметно подкрался к паре, отдыхавшей в одном из местных парков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Заметив косолапого, пара быстро отбежала. Примечательно, что медведю они были совершенно неинтересны - он пошел дальше. Представляем вашему вниманию данное видео:
