Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии успешных отношений сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ИСЕСКО генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик награжден орденом "Достлуг".
