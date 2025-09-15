Салим бин Мухаммед аль-Малик награжден орденом "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии успешных отношений сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ИСЕСКО генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик награжден орденом "Достлуг".