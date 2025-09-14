В Армении уберут изображение Агрыдага с визовых штампов

Власти Армении уберут изображение горы Агрыдаг (Арарат) с визовых штампов, которые ставятся в паспорте при въезде в страну и выезде из нее.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Новый образец штампа зафиксирован в решении кабмина, принятом на заседании 11 сентября.

Правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.