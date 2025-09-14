https://news.day.az/world/1780362.html В Армении уберут изображение Агрыдага с визовых штампов - ФОТО Власти Армении уберут изображение горы Агрыдаг (Арарат) с визовых штампов, которые ставятся в паспорте при въезде в страну и выезде из нее. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. Новый образец штампа зафиксирован в решении кабмина, принятом на заседании 11 сентября. Правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.
В Армении уберут изображение Агрыдага с визовых штампов - ФОТО
Власти Армении уберут изображение горы Агрыдаг (Арарат) с визовых штампов, которые ставятся в паспорте при въезде в страну и выезде из нее.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Новый образец штампа зафиксирован в решении кабмина, принятом на заседании 11 сентября.
Правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.
