Первый урок нового учебного года будет посвящен этой теме

15 сентября около 2,2 миллиона учащихся начнут новый учебный год на различных уровнях образования.

Как передает Day.Az, в 2025-2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях республики ожидается обучение 1,6 миллиона учащихся. Из них около 130 тысяч будут учиться в первом классе, 160 тысяч - в девятом и 117 тысяч - в одиннадцатом.

В новом учебном году в подготовительных к школе группах ожидается обучение около 90 тысяч детей. Прогнозируется, что в этом учебном году дошкольным образованием будут охвачены 226 тысяч детей.

Следует отметить, что в 2025-2026 учебном году первый урок во II-XI классах общеобразовательных учреждений будет посвящён теме "Год Конституции и Суверенитета".

Основной целью является укрепление уважения студентов к Конституции Азербайджанской Республики, государственному суверенитету и территориальной целостности, а также расширение знаний студентов об историческом пути, пройденном нашим народом для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджанского государства. В то же время, укрепление преданности государственным символам, идеологии азербайджанства и национально-духовным ценностям также является одной из основных целей.