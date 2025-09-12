Убийцей Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты

Подозреваемым в убийстве американского активиста Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что вероятного убийцу сдал властям его отец.

Ранее в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители задержали подозреваемого в убийце. Он не стал раскрывать имени. По словам американского лидера, подозреваемого сдал кто-то из близких.

Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.