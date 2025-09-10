В США совершено покушение на Чарли Кирка

Неизвестный открыл стрельбу по 31-летнему консерватору Чарли Кирку, когда политик выступал в кампусе Университета Юта Вэлли.

Как передает Day.Az, по информации Fox News, Кирк госпитализирован в критическом состоянии.

Стрельба раздалась на 20-й минуте выступления. Политик оказался единственной целью стрелка.

Кирк сидел в палатке с логотипом "American Comeback Tour", когда раздался выстрел, и резко отпрянул, рухнув на сиденье. На кадрах было видно, как из его шеи течет кровь, а толпа в панике разбегается.

Согласно оповещению, разосланному студентам Университета Юты, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Видео задержания предполагаемого стрелка также попало в соцсети.

Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал к молитвам после покушения на Чарли Кирка.

"Помолитесь за Чарли Кирка, по-настоящему хорошего парня и молодого отца", - написал Вэнс в соцсети X.

Так же отреагировал на происшествие и Дональд Трамп.

Чарли Кирк - ведущий подкаста The Charlie Kirk Show с миллионами подписчиков в соцсетях. Он регулярно проводил открытые дебаты с левыми активистами и является соратником действующего президента Дональда Трампа. Он, в частности, сыграл ключевую роль в обеспечении молодёжной поддержки Трампу в ноябре прошлого года.

Кирк часто приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии США. Также он выступал против сторонников Палестины. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA (TPUSA), которая продвигает консервативные ценности в школах, колледжах и университетах, борясь с левой повесткой. Он также выступал с призывами к прекращению финансовой помощи Украине со стороны США.

Трамп часто положительно отзывался о Кирке, в том числе несколько раз во время предвыборной кампании в прошлом году.

Во время предвыборного митинга в Вашингтоне за день до приведения к присяге на второй срок в январе Трамп заявил собравшимся: "Чарли Кирк здесь. И я хочу поблагодарить Чарли. Чарли фантастический. Я имею в виду этого парня".