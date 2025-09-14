В Китае начались продажи внедорожника BYD с логотипом из чистого золота

В Китае появился новый флагманский кроссовер BYD Yangwang U8L, сообщает портал carnewschina.com. Цена машины - 1.28 млн юаней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина нового U8L составляет 5400 мм, ширина - 2049 мм, высота - 1921 мм. Колесная база равна 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную решетку радиатора. Кузов машины будет окрашиваться в два цвета - Obsidian Black и Sun Gold. Кроме того, внедорожник оснащен логотипом Oracle. Он выполнен из настоящего 24-каратного золота.

Отмечается, что автомобиль оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1180 л.с.