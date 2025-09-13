Джафаров и Домингес завоевали бронзу ЧМ по боксу

В Ливерпуле продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин, организованный World Boxing.

Как передаёт Day.Az, в полуфинальных боях на ринг вышли представители Азербайджана.

Саиджамшид Джафаров (75 кг) уступил узбекскому боксёру Фазлиддину Эркинбаеву со счётом 1:4, а Альфонсо Домингес (90 кг) проиграл бразильскому спортсмену Исайасу Сантосу Рибейру Фильо - 2:3.

Таким образом, оба азербайджанских боксёра стали бронзовыми призёрами чемпионата мира.