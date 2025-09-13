https://news.day.az/world/1780132.html На Камчатке объявили угрозу цунами На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, в регионе объявлена угроза цунами. Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. "Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, в регионе объявлена угроза цунами.
Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал Солодов.
Он отметил, что информации о разрушениях и повреждениях нет. Специалисты проводят осмотр социально-значимых учреждений.
