На Камчатке объявили угрозу цунами

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3, в регионе объявлена угроза цунами.

Как передает Day.Az, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов", - написал Солодов.

Он отметил, что информации о разрушениях и повреждениях нет. Специалисты проводят осмотр социально-значимых учреждений.