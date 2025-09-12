В Испании разъяренный бык напал на автомобиль

Разъяренный бык напал на автомобиль в Тендилье, Гвадалахара (Испания).

Как передает Day.Az, кадры случая опубликованы в соцсетях.

На видео видно, как бык подходит к автомобилю, за которым стоит мужчина, а затем начинает толкать машину рогами.

Представляем вашему вниманию эти кадры: