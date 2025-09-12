Воровство парализовало движение поездов во Франции

Движение высокоскоростных поездов на линии, соединяющей Париж и Лион, было нарушено из-за кражи кабелей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в Национальной компании железных дорог (SNCF).

"Движение сильно нарушено на юго-восточной высокоскоростной линии. Сбой сигнальной системы, вызванный кражей кабелей, был обнаружен недалеко от вокзала Крезо-Моншанен", - говорится в сообщении.

Возобновить движение планируют утром в субботу. Пассажиров же предупредили о возможном увеличении времени в пути до двух часов. Это связано с тем, что обесточенный участок поезда вынуждены объезжать.