Воровство парализовало движение поездов во Франции
Движение высокоскоростных поездов на линии, соединяющей Париж и Лион, было нарушено из-за кражи кабелей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в Национальной компании железных дорог (SNCF).
"Движение сильно нарушено на юго-восточной высокоскоростной линии. Сбой сигнальной системы, вызванный кражей кабелей, был обнаружен недалеко от вокзала Крезо-Моншанен", - говорится в сообщении.
Возобновить движение планируют утром в субботу. Пассажиров же предупредили о возможном увеличении времени в пути до двух часов. Это связано с тем, что обесточенный участок поезда вынуждены объезжать.
